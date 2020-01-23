Bakan Albayrak, 50'nci Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu (2)
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın Dünya Ekonomik Forumundaki konuşması CENEVRE - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunda konuştu.
23.01.2020 16:51 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:54
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın Dünya Ekonomik Forumundaki konuşması CENEVRE - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunda konuştu.
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Kaynak: AA