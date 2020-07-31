Bakan Akar Yunanistan ile diyaloğumuzun artacağını değerlendiriyoruz Bakan Akar Yunanistan ile diyaloğumuzun artacağını değerlendiriyoruz (2)'YUNANİSTAN SINIRINDAKİ, 'HUDUT KARTALLARI' İLE BAYRAMLAŞTIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Edirne'de Yunanistan sınırındaki 1'inci Hudut Bölüğü Komutanlığı'nı ziyaret ederek, 'Hudut Kartalları' ile bayramlaştı.

Bakan Akar Yunanistan ile diyaloğumuzun artacağını değerlendiriyoruz (2)

'YUNANİSTAN SINIRINDAKİ, 'HUDUT KARTALLARI' İLE BAYRAMLAŞTI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Edirne'de Yunanistan sınırındaki 1'inci Hudut Bölüğü Komutanlığı'nı ziyaret ederek, 'Hudut Kartalları' ile bayramlaştı. Bakan Akar'a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de eşlik etti. Burada hudut tekmili alan Akar, bölük komutanına Türk bayrağı hediye etti. Bölük komutanı da kendisine emanet edilen şanlı bayrağı öperek teslim aldı. 'Hudut kartalları' ile kahvaltıda bir araya gelen Akar, ve TSK komuta kademesi, Mehmetçiğin bayramını da kutladı.

Kaynak: DHA