Bakan Akar, trafik kazasında vefat eden emekli Tuğgeneral'in cenazesine katıldı

Bakan Akar, trafik kazasında vefat eden emekli Tuğgeneral'in cenazesine katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden emekli Tuğgeneral Mehmet Remzi Armen'in cenaze törenine katıldı.

3.08.2019 17:15
Bakan Akar, trafik kazasında vefat eden emekli Tuğgeneral'in cenazesine katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden emekli Tuğgeneral Mehmet Remzi Armen'in cenaze törenine katıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile İzmir'in Bergama ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden emekli Tuğgeneral Mehmet Remzi Armen'in cenaze törenine katıldı.
(İHA)

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et