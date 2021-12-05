Bakan Akar: Katar'la yapılan çalışmalar, gücümüzü en üst seviyeye çıkarmak içindir

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar'da görevli Mehmetçikle bir araya gelerek, "Katar ile burada yaptığımız çalışmalar üçüncü ülkelere karşı değil, ülkelerimizi, milletlerimizi, haklarımızı savunmak, caydırıcılık gücümüzü en üst seviyeye çıkarmak içindir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği ziyaret öncesi geldiği Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde hazırlıkları yerinde inceleyen Bakan Akar, Komutanlığın faaliyetlerine ilişkin brifing aldı, talimatlar verdi. Daha sonra Mehmetçiğe hitap eden Bakan Akar, birliğin başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Başarılarınızdan dolayı mutluyuz, gururluyuz. Faaliyetlerinizin önümüzdeki dönemde de aynı ciddiyet, samimiyet ve başarıyla devam edeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Bakan Akar, Halid Bin Velid Kışlası'nda görevli Mehmetçik ile karavanadan yemek yedi.