Bakan Akar, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Saed Hussain Al-Khayarin'i ile görüştü.
06.01.2020 20:52 | Son Güncelleme: 06.01.2020 21:47
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Saed Hussain Al-Khayarin'i ile görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ile Tümgeneral Al-Khayarin, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
Görüşmede, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da hazır bulundu.
Kaynak: AA