Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

13.02.2020 19:45 | Son Güncelleme: 13.02.2020 19:45

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brüksel'de İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda ikili görüşmeleri sürdürüyor. Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi. Savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmenin ardından Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen "savunma ve caydırıcılık, külfet paylaşımı" konulu oturuma katıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA