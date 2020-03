Bakan Akar'ın eşi ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve personelin eşleri, kadın subaylar ve şehit yakınlarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Şule Akar ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesini ziyaret etti. Akar'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından heyet, saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Akar, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Şule Akar, deftere şunları yazdı: "Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Aziz Atatürk Milli Savunma Bakanlığı mensuplarının eşleri ve kadın askerlerimiz adına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde huzuruna çıkmanın gururunu yaşıyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle egemenlik ve bağımsızlığımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Tüm dualarımız ve gayretlerimiz; vatanımızın, milletimizin birliği ve dirliği içindir. Aziz Atam; bir ülkenin güçlü ve etkin olabilmesinin şartlarından birinin de kadınların her alanda daha fazla katılımcı olmasına bağlı olduğunun bilincindeyiz. Asil milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için ortaya koyduğunuz fikirler ve uygulamalar ile önemli kazanımlar elde eden Türk kadınları, bu kazanımlar neticesinde bugün hayatın her alanında ülkemizin gurur duyduğu başarılarla kendilerinden söz ettirmektedir. Tarihimizden ve kültürel değerlerimizden edindiğimiz milli şuurla bu başarılarımız artarak devam edecektir. Ülkemizin hassas bir süreçten geçtiği bu dönemde ve Milli Egemenliğimizin yüzüncü yılında Türk kadını, dün olduğu gibi bugün de sabrı, feraseti, fedakarlığı ve vakur duruşuyla üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirme azim ve kararlılığındadır. Ruhun şad olsun."

Kaynak: DHA