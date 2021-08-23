Bakan Akar ile Ekvator Ginesi mevkidaşı Okoma, anlaşma imzaladı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ekvator Ginesi Savunma Bakanı Victoriano Bibang Nsue Okomo, Savunma İşbirliği Anlaşması imzaladı.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ekvator Ginesi Savunma Bakanı Victoriano Bibang Nsue Okomo, Savunma İşbirliği Anlaşması imzaladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ekvator Ginesi Savunma Bakanı Tümgeneral Victoriano Bibang Nsue Okomo, Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Bakanlar Akar ve Okomo, iki ülke arasında Savunma İş Birliği Anlaşması imzaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci