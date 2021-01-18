Bakan Akar'dan sürpriz Irak ziyareti (5)
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Bakan Akar'dan sürpriz Irak ziyareti (5)

18.01.2021 20:24 | Son Güncelleme: 18.01.2021 20:33
Bakan Akar'dan sürpriz Irak ziyareti (5)

IRAK İÇİŞLERİ BAKANI EL GANİMİ İLE GÖRÜŞTÜMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi ziyarette bulunduğu Bağdat'taki görüşmelerine devam ediyor.

IRAK İÇİŞLERİ BAKANI EL GANİMİ İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi ziyarette bulunduğu Bağdat'taki görüşmelerine devam ediyor. Akar'ın, Irak Cumhurbaşkanlığındaki görüşmenin ardından bir sonraki durağı Irak İçişleri Bakanlığı oldu. Burada, törenle karşılanan Akar, Irak İçişleri Bakanı El Ganimi ile de görüştü. Akar ve beraberindeki heyeti barışın başkenti olarak nitelendirdiği Bağdat'ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden El Ganimi, geçmişte Akar ile birçok görüşme gerçekleştirdiğini, karşılıklı ziyaretlerde bulunduklarını anımsattı. Ganimi, Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'i misafir olarak görmediklerini de sözlerini ekledi.

Milli Savunma Bakanı Akar ise gösterilen misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başladı. Ganimi'nin Irak'ın güvenliği için yaptıklarının en yakın şahitlerinden olduklarını dile getiren Akar, "Siz ve personeliniz Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinde büyük fedakarlık, kahramanlık gösterdiniz. Bundan sonra da yapacağınız çalışmalarla başta DEAŞ, PKK olmak üzere diğer terör örgütlerinden bu güzel coğrafyayı temizlemekle Iraklı kardeşlerimizin sulha- sükuna kavuşmasına katkı sağlayacağınıza inanıyoruz. Bu konuda da Türkiye olarak gereken desteği vermeye hazırız" dedi.'GÜÇLÜ DOSTLUK, KÖKLÜ SİYASİ VE KÜLTÜREL BAĞLAR'Akar, görüşme sonrasında DEAŞ ile mücadele sırasında hayatını kaybedenlerin anısına yapılan şehitlik ile müzeyi de ziyaret etti. Burada şeref defterini imzalayan Akar, deftere şunları yazdı:

"Resmi görüşmeler yapmak üzere dost, kardeş ve komşu ülke Irak'ta bulunmaktan ve Irak İçişleri Bakanlığını ziyaret etmekten büyük memnuniyet duydum. Türkiye ile Irak arasındaki güçlü dostluk ilişkileri, köklü tarihi, siyasi ve kültürel bağlar bulunmakta ve iki ülke arasındaki iş birliği, bölgemizdeki istikrar ve güvenliğin sağlanması açısından kritik önem taşımaktadır. Bu doğrultuda ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin önümüzdeki dönemde çok daha ileri seviyelere ulaşacağına inanıyorum. Bu vesileyle Irak İçişleri Bakanı Osman Ali Ferhud El Ganimi'ye ve Irak İçişleri Bakanlığı'nın kıymetli mensuplarına gösterdikleri yakın ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür eder, sağlık ve esenlikler dilerim."


Bakan Akar'dan sürpriz Irak ziyareti (5)
Bakan Akar'dan sürpriz Irak ziyareti (5)
Bakan Akar'dan sürpriz Irak ziyareti (5)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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