Bakan: "5a Uydusu Pazartesi Gecesi Uzaya Fırlatılacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya geldi. Sırasıyla Ordu Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Ordu İl Başkanlığı ve MHP Ordu İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, partisinin il başkanlığında açıklamalarda bulundu.

Karaismailoğlu, parti toplantı salonunda yaptığı konuşmasında, pazartesiyi salı gününe bağlayan gece 5A uydusunun uzaya fırlatılacağını açıkladı.

"5B UYDUSU HAZİRAN'DA"

Karaismailoğlu, "Önümüzdeki pazartesiyi salıya bağlayan gece yine ülkemiz hem uzay açısından hem uydu açısından önemli bir gün. Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda. İnşallah onu da uzaya fırlattıktan sonra Cumhurbaşkanımızla birlikte salı günü bunun programını yapacağız. Peşinden haziran ayı gibi planladık. 5B uydumuzu uzaya fırlatacağız. Dünyada ilk yerli ve milli 6A uydumuzun da çalışmaları devam ediyor. Onu da 2022'nin ilk aylarında uzaya fırlatmayı planlıyoruz. Onunla uzayda gücümüzü varlığımızı bütün dünyaya hissettirmiş olacağız" diye konuştu.

Kaynak: Space Mag Türkiye