Bakan, 50 milyon doz sipariş verdiğimiz Çin aşısıyla ilgili dikkat çeken detayı paylaştı: Beğenmezsek beş kuruş bile ödemeyeceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin firması Sinovac'la yapılan korona aşısı anlaşmasında ücretsiz iade maddesi olduğunu belirterek, "Beğenmezsek beş kuruş bile ödeme yapmayacağız bu aşıya. Böyle bir anlaşmayı, herhangi bir aşı firması ile yapabilmiş başka ülke yok" dedi. 11 Aralık'ta Türkiye'ye gelecek aşıdan ilk etapta 50 milyon doz sipariş verildi.

50 milyon doz sipariş verilen Çin aşısı Sinovac'ın 11 Aralık'ta ülkemize gelmesi planlanıyor. Burada yapılacak test sürecinin sonrasında ise çok kısa bir süre zarfında aşılama uygulaması başlayacak.

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'ya konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı ve önümüzde bizi bekleyen sürece yönelik açıklamalarda bulunup, Sinovac'la yapılan anlaşmada ücretsiz iade maddesi olduğunu söyledi. Koca, sözlerine şu şekilde devam etti:

"BEŞ KURUŞ BİLE ÖDEMEME HAKKIMIZ VAR"

"Beğenmezsek ödeme yapmayacağız bu aşıya. Bu şekilde aşı anlaşması yapabilmiş tek ülkeyiz. Siparişimizi verirken bunu anlaşmaya koyduk. Bizdeki sonuçlar yeterince etkin olmaz ise aşıları iade etme ve beş kuruş bile ödememe hakkımız var. Böyle bir anlaşmayı, herhangi bir aşı firması ile yapabilmiş başka ülke yok"

ÖNEMLİ OLAN 3. FAZ ÇALIŞMA SONUÇLARI

Bakan, aşının yüzde 97 etkinlik sağladığının açıklandığını ama asıl önemli olanın birkaç gün sonra netleşecek olan Türkiye'deki 3. Faz çalışmanın sonuçları olduğunu belirtti.

Aşı uygulaması şu planlama çerçevesinde yapılacak: