Bak Yeşil Yeşil filmi nerede çekildi? Bak Yeşil Yeşil ne zaman, kaç yılında çekilmiştir?

Bak Yeşil Yeşil filmi nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Televizyon kanallarının sinema kuşağında yer alan yapımlar arasında olan Bak Yeşil Yeşil filmi ne zaman, kaç yılında çekilmiştir?

BAK YEŞİL YEŞİL KONUSU

Film, bir isim benzerliğinin yol açtığı yanlış anlaşılma yüzünden yaşananları konu alır. Ahmet Özhan genç ve yakışıklı bir şarkıcıdır. Turne nedeniyle gittiği İzmir'de kaldığı otelde Neşe ile tanışır. Mankenlik yapan Neşe, Ahmet'in ilgisini çeker. Bu sırada bir isim benzerliği nedeniyle Neşe ile Ahmet'in arası bozulur. Ahmet Özhan'ın menajerinin adı da Ahmet'tir. Menajer Ahmet Hasanoğlu, Tijen'le evlidir. Tijen, Neşe'ye mektup göndermiş ve eşi Ahmet'le tanışmasını istemiştir. Ancak Neşe, isim benzerliği nedeniyle Tijen'in kocasının Ahmet Özhan olduğunu sanır. Duyguları incinen Neşe, Kuşadası'nda yapılacak olan defileye katılmaya karar verir. Ahmet ise bu yaşananlara anlam veremez ve Neşe'nin peşine düşer.

BAK YEŞİL YEŞİL FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

1975 yılı yapımı Bak Yeşil Yeşil filmi, İzmir'de Kordon ve Alsancak'ta buna ek olarak Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çekildi.

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