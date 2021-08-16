BAK Kadıköy, sel bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı
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BAK Kadıköy, sel bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı

BAK Kadıköy, sel bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı
Bültenler - Haberler | Güncel

Ekip selden en çok etkilenen noktalardan biri olan Kastamonu'nun İnebolu ilçesine sabah saatlerinde vardı.

Kadıköy Belediyesi'nin afet müdahalede eğitimli ve uzman personelinden oluşan arama kurtarma takımı BAK Kadıköy, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan çağrıyla 9 kişilik personelini sel bölgesine gönderdi. Ekip, arama kurtarma araçlarıyla selden en çok etkilenen yerlerden biri olan Kastamonu'nun İnebolu ilçesine sabah saatlerinde vardı. Orada, yardım malzemelerini götüren ilk ekiple buluşan BAK Kadıköy, afet noktası bilgilendirme toplantısının hemen ardından arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Afet noktasından gelen ihtiyaç listesi doğrultusunda, içinde bebek bezi, battaniye, kıyafet, gıda malzemeleri ve mobil ikram aracıyla birlikte bir ekip geçtiğimiz hafta selden etkilenen ilçelerde yardım çalışmalarına başlamıştı.

Kaynak: Bültenler

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