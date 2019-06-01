BAK 07 hep zirveye baktı

ALMANYA'nın en üst amatör ligi olan Regionalliga Kuzey Doğu Grubu'nda yer alan BAK 07, sezonu 77 puanla şampiyon olan Chemnitz'in ardından 70 puanla ikinci bitirdi. 2015-2016 sezonunda 77 puan alan ve şampiyonluğu tek golle Zwickau'ya kaptıran BAK 07, son dört sezondur hep zirveye oynadı. BAK 07 yöneticisi Süleyman Han, Teknik Direktör Ersan Parlatan ve Kaptan Tunay Deniz, geride kalan sezonu değerlendi. Üç isim de takımın performansından memnun. Ancak şampiyonluğun kaçmasından dolayı da üzgün.

BAK 07 yöneticisi Süleyman Han

İSTİKRAR YAKALADIK

BAK 07 kulübünde bir sezon hariç 2006 yılından beri yöneticilik yapan ve kulübü maçlarında yalnız bırakmayan Süleyman Han, kulübün son 10 yıldır istikrarlı şekilde yoluna devam ettiğini söyledi. Han "BAK 07 Berlin'de saygınlığı olan bir kulüp. Uzun yıllar Oberliga'da daha sonra da da Regionalliga'da hep başarı kovaladı. Son 10 yıldır hep zirveyi zorladı. Berlin Kupası'nı iki kez kazandık. Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Kupası'nda rekor kırdık. Hoffenheim'ı 4-0 yendik. DFB Kupası tarihinde bu bir ilkti. Şimdiye kadar hiçbir amatör takım Bundesliga ekibine karşı dört farklı kazanamadı. Bunu BAK 07 başardı. Regionalliga'da hiç lig düşmedik. Hep zirveyi kovaladık. Dört sezondur şampiyonluk yarışı veriyoruz. Üç yıl önce şampiyonluğu tek golle kaçırdık. Bu kez puan farkıyla. Sezon başında alınan olumsuz sonuçlar bizim şampiyonluğumuzu engelledi" dedi.

Ersan Parlatan

YENİ KADRO YENİ EKİP

BAK 07'yi bu sezon Ersan Parlatan çalıştırdı. Kulüple bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Köln Spor Akademisi'ni bitirdi. Teknik direktörlük diploması aldı. Daha önce Regionalilga'da takımlar çalıştırdı. Ligi iyi tanıyan teknik adamlardan. Takımın bu yıl yeni kurulmasının yarattığı sorunları yaşadıklarını belirten Parlatan "Yeni bir takım kurduk. Kaçınılmaz olarak bu durumun getirdiği sorunlarla karşılaştık. Ancak çabuk toparlandık. Chemnitz ligde uzun süre hiç puan kaybetmedi. Chemnitz'in puan farkını çabuk açması ligin rekabetini bozdu. Biz hariç neredeyse tüm takımlar zirve yarışını çabuk bıraktı. Ben futbolcularımın gösterdiği performanstan memnunum. 70 puan toplamak büyük başarı. Geçmiş sezonlarda 70'ten daha az puanı olan takımlar üst lige yükseldi" dedi.

Tunay Deniz

BU TAKIM ŞAMPİYON OLMALIYDI

Bu sezon kalecilik dışında neredeyse her pozisyonda görev yapan takımın kaptanı Tunay Deniz, aldığı her sorumluluğu başarıyla yerine getirdi. Sahadaki hırsını fizik gücü ve tekniğiyle destekleyen Tunay, attığı gollerle skora da önemli katkı sundu. Sezonu 15 golle tamamladı. Orta sahada oynayan bir futbolcu için hiç de düşük bir rakam değil. Tunay da takımın yeni kurulmasının kendilerine dezavantaj sağladığını ancak arkadaşlık ruhunun uyumu kolaylaştırdığını söyledi. Tunay "Sezon başında bocaladık. Kadrodaki futbolcuların iyi niyetli ve sağlam karakterli olmaları sayesinde çabuk toparlandık. Maç ve antrenman dışında da birlikte zaman geçirmemiz ekip olmamızı kolaylaştırdı. Bu takımın şampiyon olmaması üzücü" dedi.