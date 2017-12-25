Bahtiyar Ölmez 8. Bölüm Fragmanı

Başrolleri Yetkin Dikinciler ve Hande Şubaşı'nın paylaştığı, usta oyuncular Güven Hokna, Orhan Aydın, Serkan Kuru, Umut Oğuz, Ali Çatalbaş'ın yanı sıra Ütopya ve Survivor gibi yarışmalarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Semih Öztürk'ün de rol aldığı Bahtiyar Ölmez, özgün ve sıra dışı hikayesi ile cumartesi gecelerine damgasını vuracak.



