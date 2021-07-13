Baht Oyunu yeni bölüm ne zaman? Baht Oyunu 5. bölüm bugün var mı? Baht Oyunu 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranları sevilen dizisi Baht Oyunu bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Baht Oyunu dizisi izlemek isteyen izleyiciler Baht Oyunu yeni bölüm ne zaman, Baht Oyunu 5. bölüm bugün var mı, Baht Oyunu son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Baht Oyunu bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Baht Oyunu dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Baht Oyunu yeni bölüm ne zaman, Baht Oyunu final bölüm bugün mü, Baht Oyunu yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. İşte, haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

BAHT OYUNU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bora'nın restoranda çekilen videosunu basına sızdıran kişi ortaya çıktı. Ada'nın eski patronu Burhan ile iş birliği yapan kişinin Tuğçe olduğu ortaya çıkıyor. Bora'nın peşinde olduğu ve kendisini ifşa eden kişinin Tuğçe olduğu duyulacak mı?

BAHT OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bora'nın Ada'dan uzaklaşması ve sert tavırlar sergilemesi Ada'yı bir hayli yıpratıyor. Ada'nın ise sürekli Bora'nın yanında olması uzaklaşma durumunu daha da zorluyor. Peki Bora'nın Ada'dan uzaklaşmasının sebebi ne?