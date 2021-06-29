Baht Oyunu yeni bölüm ne zaman? Baht Oyunu 3. bölüm bugün var mı? Baht Oyunu 4. fragmanı yayınlandı mı?
Ekranları sevilen dizisi Baht Oyunu bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Baht Oyunu dizisi izlemek isteyen izleyiciler Baht Oyunu yeni bölüm ne zaman, Baht Oyunu 3. bölüm bugün var mı, Baht Oyunu son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...
Diziseverlerin merakla beklediği Baht Oyunu bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Baht Oyunu dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Baht Oyunu yeni bölüm ne zaman, Baht Oyunu 4. bölüm bugün var mı, Baht Oyunu yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. İşte, haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…
BAHT OYUNU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Baht Oyunu 3. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Ada Tuğçe'ye yardım etmeye çalışıyor ancak ortalık karışıyor.
BAHT OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ada, videonun tamamını Bora'ya teslim etmeden önce şirkette kalıcı olmasını garantileyecek bir anlaşma yapar ancak Bora'nın asistanı olmak Ada'nın düşündüğünden çok daha zordur. Şirketin bir numaralı dedikodu konusu haline gelen Ada, Bora'nın 27. asistanı olduğu için 27 lakabını alır. Çalışanlar ne kadar kalıcı olacağıyla ilgili iddiaya girerken, Ada konuşulanların hiçbirine aldırmadan Bora ile arasını iyi tutmak için çabalar. Ada'nın şirkette yanaştığı ilk kişi ise Tuğçe olur.