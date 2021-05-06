'Baht Oyunu'nun ilk tanıtımı yayınlandı

Kanal D'nin ARC Film imzalı yeni dizisi 'Baht Oyunu'nun ilk tanıtımı görücüye çıktı.

Kanal D'nin ARC Film imzalı yeni dizisi 'Baht Oyunu'nun ilk tanıtımı görücüye çıktı. Etkileyici prodüksiyonu, sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla ekrana yaz neşesi getirecek olan 'Baht Oyunu'nun ilk tanıtımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun üstlendiği, başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom Makar, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor.

ADA GERÇEK AŞKIN PEŞİNDE!

Senaryosunu Erkan Birgören ve Tuna Kıygı'nın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor.

'Baht Oyunu', ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan Ada'nın hikayesini seyircilerle buluşturacak. Ada, hayatında duygulara yer olmayan Bora ile tanışınca inançlarını tekrar sorgulayacak ve gerçek aşkı keşfedeceği masalsı bir yolculuğa çıkacak.

Gerçek aşkı bulmak için önce onu kaybetmesi gereken Ada, mirasçısı olduğuna inandığı ailesinin kadınları üzerindeki kötü bahtı kırıp gerçek aşkın tahtına oturabilecek mi?

'Baht Oyunu', yakında Kanal D'de....

Kaynak: Hürriyet