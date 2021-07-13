Baht Oyunu canlı izle! Kanal D Baht Oyunu 5. Bölüm full HD izle! Baht Oyunu 5. Bölüm fragmanı izle!

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BAHT OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baht Oyunu 6 Temmuz Salı günü yayınlanan 4. Bölümde, Bora kaçmaya çalıştıkça Ada'yı sürekli karşısında bulurken, Elif'in Ada'ya düşkünlüğü Ada'nın Bora'nın evine daha sık gitmesine sebep olacaktır.

Ada, Rüzgar'ın Tuğçe'ye evlenme teklif etmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşar, kariyerine odaklanmaya ve Bora'nın gözüne girmeyi karar verir. Diğer yandan Ali, Bora'nın Ada'ya ilgisi olduğuna dair şüphelerini dile getirir. Ali'nin şüphelerini kesin bir dille reddeden Bora, Ada ile arasına mesafe koymak için ona ters davranır ve kişisel işlerinden uzak durmasını ister. Ada, Bora'nın bu katı tutumuna anlam veremez ve var gücüyle işine asılır.

Bora'nın kendisini işten çıkarmasından endişe ederek Tuğçe'den yardım ister. Bora ise eski kız arkadaşı Fulya ile sürpriz bir buluşma gerçekleştirir. Ada ve Tuğçe, Bora'nın peşinden buluşma yerine gider. Restoranda Ada ile Fulya arasında beklenmedik bir gerilim yaşanır. Bora kaçmaya çalıştıkça Ada'yı sürekli karşısında bulurken, Elif'in Ada'ya düşkünlüğü Ada'nın Bora'nın evine daha sık gitmesine sebep olacaktır.

Baht Oyunu yeni bölümleriyle Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

BAHT OYUNU SON BÖLÜM İZLE!

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