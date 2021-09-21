Baht Oyunu 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baht Oyunu yeni bölümde neler olur, yeni bölüm fragmanı var mı? Baht Oyunu 14. bölüm fragmanı izle!

Baht Oyunu yeni bölümünün akabinde izleyiciler gelecek bölümün fragmanı çıkacak mı araştırıyor. Dizi bugün 20:00 'da Kanal D'de başlayacak. Peki, Baht Oyunu 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baht Oyunu 14. bölüm fragmanı izle! Baht Oyunu yeni bölümde neler olacak? Baht Oyunu fragmanı nerede yayınlanır? Youtube'a yüklendi mi?

BAHT OYUNU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Baht Oyunu her hafta Salı günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

BAHT OYUNU 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Bugün yayınlanan 14. bölümün ardından 15. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.

BAHT OYUNU 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BAHT OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baht Oyunu 14 Eylül Salı yayınlanan13. bölümde Ada, Bora'yı baht oyunuyla kendisinden uzaklaştırmaya çalışıyor!

Bora, Ada'nın ayrılık nedenine ikna olmaz ve işin aslını öğrenmeye çalışır. Ada gerçeği söyleyemediği için ailesindeki kadınların kötü bahtını öne sürer. Böylece Bora'yı kendinden uzak tutacağını düşünür ama Bora ne bu baht oyununa inanır ne de Ada'dan vazgeçer.

Bora, Ada'nın batıl inancını kırmaya çalışırken şirketin ortasında ilişkilerini herkese ilan eder. Ada ve Bora'nın ilişkisi hem şirkette hem evde bomba etkisi yaratır. Tuğçe ve teyzesi Nergis tarafından sıkıştırılan Ada, duygularına karşı koyup Bora'yı inandırmak için çeşitli yollara başvurur. Ancak bu baht oyunu hiç beklenmedik sonuçlar yaratacaktır.

Baht Oyunu yeni bölümleriyle Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

BAHT OYUNU KONUSU NE?

Bahtınızın kara olduğuna bir kere inandıysanız, makus talihi yenmek pek de kolay değildir... Ancak ilk aşık oldukları erkeklerle evlenirlerse mutluluğu yakalayacaklarına inanan ve bunu başaramamış kadınlar arasında büyüyen Ada (Cemre Baysel), tam da bu işe son noktayı koymak, kaderin çarkına çomağı sokmak üzeredir ki... Olanlar olur, Ada ilk aşkı olduğuna inandığı Rüzgar (İdris Nebi Taşkan) tarafından terk edilir. Ada mutluluk yolunda Rüzgar'ı geri kazanmak isterken karşısına Bora (Aytaç Şaşmaz) çıkar. Aşkı ve inancı arasında sıkışan Ada'yı, zorlu ve romantik bir yolculuk beklemektedir.

BAHT OYUNU OYUNCULARI KİMLER?

Aytaç Şaşmaz : Bora Doğrusöz

Cemre Baysel : Ada Tözün Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

İdris Nebi Taşkan : Rüzgar Akcan

Aslı Sümen : Tuğçe Dikman

Altan Erkekli : Zafer Doğrusöz

Hande Subaşı : Nergis Tözün Şahin Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Funda İlhan : Belma Doğrusöz

Tuğba Çom Makar : Yasemin Tözün

Anıl Çelik : Ali Doğrusöz

Ozan Dağgez : Evren Gün

İrem Yük : Selin Doğu

Emrah Ben : Aslan Şahin

Suğdem Gözalır : Pırıl Kaleli

Azra Aksu : Elif Çamlı

Haberler.com - Gündem