Baht Oyunu 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baht Oyunu 13. bölümde neler olacak? Yeni bölümde ne olacak?

Kanal D'nin sevilen dizisi Baht Oyunu bugün 12. bölüm ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün ardından Baht Oyunu 13. bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyiciler Baht Oyunu 13. bölümde neler olacak merak etti. Peki, Baht Oyunu 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baht Oyunu 13. bölümde neler olacak? Yeni bölümde ne olacak? İşte detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Baht Oyunu bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Baht Oyunu 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baht Oyunu 13. bölümde neler olacak? Yeni bölümde ne olacak? Baht Oyunu dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Baht Oyunu yeni bölüm ne zaman, Baht Oyunu bölüm bugün mü, Baht Oyunu yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. Baht Oyunu 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı işte cevabı...

BAHT OYUNU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Baht Oyunu yeni bölümleriyle her hafta Salı günü Kanal D ekranlarına geliyor.

BAHT OYUNU 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 13. bölüm fragmanı çıktı. Yeni bölüm haftaya Salı günü ekranlara gelecek.

BAHT OYUNU 13. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BAHT OYUNU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Baht Oyunu 13. Bölüm Fragmanı yayında! Bora ve Ada arasında neler oluyor?

Baht Oyunu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

BAHT OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baht Oyunu 7 Eylül Salı yayınlanan12. bölümde Ada ve Bora, Selin ve Ali'nin yardımlarıyla birbirlerine olan aşklarını ilan ediyor.

Selin'in Ali'yi kaçırdığını haber alan Bora ve Ada ikilinin peşine düşüyor. Ali ve Selin'i durdurmaya çalışırken kendilerini bir oyunun içinde bulurlar. Bu sırada şirkette Bora ve Ada'ya dair ilginç bir dedikodu yayılır. Onlara bir türlü ulaşamayan Rüzgar ve Tuğçe, karış karış Ada ile Bora'yı aramaya başlar.

Ali ve Selin'in planı işler. Nihayet baş başa kalan ikilinin duyguları açığa çıkar ve Bora, Ada'ya aşkını ilan eder. Çiçeği burnunda aşıklar ilişkilerini gizlemeye karar verirler ancak bu düşündükleri kadar kolay olmayacaktır.

BAHT OYUNU OYUNCU KADROSU

Aytaç Şaşmaz : Bora Doğrusöz

Cemre Baysel : Ada Tözün Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

İdris Nebi Taşkan : Rüzgar Akcan

Aslı Sümen : Tuğçe Dikman

Altan Erkekli : Zafer Doğrusöz

Hande Subaşı : Nergis Tözün Şahin

Funda İlhan : Belma Doğrusöz Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Tuğba Çom Makar : Yasemin Tözün

Anıl Çelik : Ali Doğrusöz

Ozan Dağgez : Evren Gün

İrem Yük : Selin Doğu

Emrah Ben : Aslan Şahin

Suğdem Gözalır : Pırıl Kaleli

Azra Aksu : Elif Çamlı