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Baht Oyunu'nun yıldızları Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'den aşk dolu sözler

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Baht Oyunu'nun yıldızları Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'den aşk dolu sözler

Dizideki aşkları gerçeğe dönüştüğü konuşulan Baht Oyunu'nun 'Ada'sı Cemre Baysel ile dizide rol arkadaşı Aytaç Şaşmaz, birlikte röportaj verdi. İkili birbirlerine aşk dolu sözler söyledi. İşte detaylar...

Kanal D'nin beğeni ile izlenen dizisi ' Baht Oyunu'nun başrol oyuncuları Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel, Alem dergisine röportaj verdi. Dizideki aşklarının gerçeğe dönüştüğü konuşulan ikili birbirleri hakkında konuştu.

Şaşmaz "Cemre benim bu hayatta tanıdığım en saf ve temiz enerjili insan. Onu dizi başlayana kadar hiç tanımıyordum. İnsanlığını ve karakterini merak ettim.

Tanıdıkça da 'iyi ki' dedim" sözleriyle duygularını belirtti. Cemre Baysel ise "Aytaç'ın anlatamayacağım güzellikte bir kalbi var. Her zaman iyi niyetli, güler yüzlü ve umutlu" dedi.

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Baht Oyunu'nun yıldızları Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'den aşk dolu sözler

Baht Oyunu'nun yıldızları Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'den aşk dolu sözler

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Haber: Baht Oyunu'nun yıldızları Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'den aşk dolu sözler - Haberler Magazin
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