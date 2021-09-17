Şaşmaz "Cemre benim bu hayatta tanıdığım en saf ve temiz enerjili insan. Onu dizi başlayana kadar hiç tanımıyordum. İnsanlığını ve karakterini merak ettim.

Tanıdıkça da 'iyi ki' dedim" sözleriyle duygularını belirtti. Cemre Baysel ise "Aytaç'ın anlatamayacağım güzellikte bir kalbi var. Her zaman iyi niyetli, güler yüzlü ve umutlu" dedi.

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