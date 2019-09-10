Bahşılı Belediye Başkanı Tekin, gazetecilerle bir araya geldi

10.09.2019 09:20

Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bahşılı Mesire Alanı'nda düzenlenen programda konuşan Tekin, göreve geldiklerinde ilk olarak ilçenin ismini değiştirdiklerini söyledi.

Yaklaşık 30 yıldır çözülemeyen isim sorununun kendi dönemlerinde çözüldüğünü ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Ayrıca ilçemize yapılacak millet parkı projesi ihale aşamasına gelmiştir.

AK Parti hükümeti sayesinde Bahşılı cazip hale geldi ve daha da iyi hale gelecek. 3 bin 200 kişinin yaşadığı TOKİ Konutları bölgesinde alt yapı ve su sorununu çözdük. Kanalizasyonları aktarma istasyonlarını devreye alıp yeni bir proje ve İller Bankası'ndan kredi ile çözmeye başladık. Belediyenin kamuya ve çevre esnaflara olan 43 milyon lira borcunu ödemeye çalışıyoruz. Üç yıldır ödenmeyen su borçlarını yapılandırarak farklı çözümlerle vatandaşların ödemesini sağladık.

Bahşılı halkı ile 2 ayda bir istişare yapıyoruz. Kapalı pazar yeri ve mesire alanlarının bakımını yaptık."

Tekin, ilçede halk ekmek büfesi açtıklarını da belirterek, amaçlarının vatandaşlara ucuz ekmek yedirmek olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA