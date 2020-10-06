Bahriye Üçok kimdir? Bahriye Üçok kitapları nelerdir? Bahriye Üçok'un ölümü nasıl oldu?

Türkiye'nin usta kalemlerinden olan Bahriye Üçok, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin ilk kadın akademisyenidir. Bahriye Üçok kimdir? Bahriye Üçok kitapları nelerdir? Bahriye Üçok'un ölümü nasıl oldu? Bahriye Üçok ölüm tarihi ne zaman?

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin ilk kadın akademisyeni olan Bahriye Üçok, 28 yıl önce 6 Ekim 1990 yılında kargoyla evine gönderilen bomba tuzaklanan kitabın patlaması nedeniyle hayata veda etti. Dini makaleleri ve kitaplarıyla tanınıyordu. Bahriye Üçok kimdir? Bahriye Üçok kitapları nelerdir? Bahriye Üçok'un ölümü nasıl oldu?

BAHRİYE ÜÇOK KİMDİR?

Bahriye Üçok, 1919 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Ordu'da okuyan Üçok, Kandilli Kız Lisesi'ni bitirdi. Yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Ortaçağ Türk-İslam Tarihi Bölümü'nden tamamlarken, aynı anda Devlet Konservatuarı Opera Bölümü'ne de devam etti ve bu bölümü de tamamladıktan sonra Samsun ve Ankara'da on bir yıl lise öğretmenliği yaptı.

1953 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Bahriye Üçok, aynı zamanda bu fakültenin ilk kadın öğretim üyesi oldu. 1957 yılında doktor, 1964 yılında "İslam Devletlerinde Kadın Hükümdarlar" adlı çalışmasıyla da doçent olan Üçok, Arapça ve Farsça'yı iyi derecede biliyordu.

BAHRİYE ÜÇOK NEDEN ÖLDÜ?

İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi olan ve "İslam Devletlerinde Kadın Hükümdarlar" adlı çalışmasıyla da doçent olan Üçok, Kur'an-ı Kerim'e bağlı kalarak İslam dinini hoşgörü kapsamında çağdaş bir şekilde yorumladı ve bu nedenle 1960'lı yıllardan itibaren tehditler almaya başladı. Tehdit ortamı nedeniyle akademik çalışmalarına ara verdi.

CUMHURİYET HALK PARTİSİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından 1971 yılında senatör seçildi ve böylelikle aktif siyasi yaşama atılarak beş yıl boyunca Cumhuriyet Senatosu divan üyeliği yaptı. 1977 yılında CHP'ye katılan Üçok, 12 Eylül'den sonra açılan Halkçı Parti'nin 1983'de kurucu üyesi oldu. Daha sonra 1983 seçimlerinde de bu partiden Ordu milletvekili olarak TBMM'ye girdi. 1986'dan itibaren Sosyaldemokrat Halkçı Parti üyesi oldu ve 1990 Eylül'ünde bu partinin parti meclisi üyesi seçildi.

BAHRİYE ÜÇOK'U KİM ÖLDÜRDÜ?

Televizyonda 1988 Kasım ayında yapılan bir açık oturumda, "İslam'da örtünmenin ve oruç tutmanın zorunlu olmadığı" iddialarına dayanan açıklamalarından sonra tehditler arttı ve 6 Ekim 1990 günü Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Köroğlu Caddesi'nde bulunan evine, kargoyla ulaştırılan ve gönderici olarak İlmî Araştırmalar Vakfı'nın göründüğü kitap paketi aldı. Paketten şüphelendiği için kapının önünde paketi açmaya çalışırken, bomba patladı ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Üçok, saat 20.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Cinayeti ise İslâmi Hareket adlı örgüt üstlendi.

BAHRİYE ÜÇOK'UN ÖLÜMÜ NASIL OLDU?

İslami Örgüt üyesi olduğunu belirten bir kişi Bahriye Üçok'u, tesettürle ilgili düşüncelerinden ötürü öldürdüklerini söyledi. Bombalı paketi kabul eden 'kargocu kız' olarak da tanınan Gülay Calap ise uzun süre ortadan kayboldu. 16 Ocak 1994 tarihinde İzmir'de Devrimci Halk Partisi'nin İzmir sorumlusu olarak gözaltına alındı.

BAHRİYE ÜÇOK ÖLÜM TARİHİ NE ZAMAN?

Doç. Dr. Bahriye Üçok, 30 yıl önce evine kargoyla gönderilen bombalı kitap nedeniyle hayatını kaybetti. Ölüm tarihi 6 Ekim 1990'dır.

BAHRİYE ÜÇOK'UN KİTAPLARI

İslâm devletlerinde Türk naibeler ve kadın hükümdarlar

islamdan Dönenler ve Yalancı Peygamberler

Atatürkün Izinde Bir Arpa Boyu: Cumhuriyet Bilgeleri