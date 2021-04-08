Bahri Dinar kimdir? Bahri Dinar kaç yaşında, nereli? Bahri Dinar ne iş yapmakta?
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Bahri Dinar kimdir? Bahri Dinar kaç yaşında, nereli? Bahri Dinar ne iş yapmakta?

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Bahri Dinar kimdir? Bahri Dinar kaç yaşında, nereli? Bahri Dinar ne iş yapmakta?

Çağla ile Yeni Bir Gün programı konuğu Bahri Dinar kimdir? Bahri Dinar kaç yaşında, nereli? Bahri Dinar ne iş yapmakta? Detaylar haberimizde.

FOX ekranlarında yayınlanan Çağla ile Yeni Bir Gün programı konuğu Bahri Dinar kimdir? Bahri Dinar kaç yaşında, nereli? Bahri Dinar ne iş yapmakta?

BAHRİ DİNAR KİMDİR?

Bahri Dinar 1961, Edirne doğumlu. 1977 yılında mesleğini ilerletmek için turistik mekanlarda çalıştı. Şef Garson olarak zamanın büyük sanatçıları. Muazzez Abacı, Orhan Gencabay, Bülent Ersoy ve Ajda Pekkan gibi ünlülere servis yaptı. Her fırsatta Edirne'yi ve Edirne'nin değerlerini, ağırladığı misafirlerine ve eski tanıdığı önemli sanatçılara, devlet adamlarına, siyaset ve ticaret erbaplarına anlattı. Edirne'yi Tanıtma ve Edirne Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneğini Kurdu. Halen Başkanı. Daha sonra kendi işyerini 2013 yılında açtı.

ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN NE ZAMAN?

Hafta İçi her gün FOX ekranlarında yayınlanan Çağla ile Yeni Bir Gün, saat 11.00'da ekranlarda. 582. bölümü ile Çağla ile Yeni Bir Gün FOX ekranlarında.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 11:30:46. #1.16#
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