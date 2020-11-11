Bahreyn Kralı, Veliaht Prens Selman bin Hamad Al Halife'yi başbakan olarak atadı

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Başbakan Halife bin Selman el-Halife'nin hayatını kaybetmesinin ardından Veliaht Prensi Selman bin Hamad Al Halife'yi başbakan olarak atadı.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Başbakan Halife bin Selman el-Halife'nin hayatını kaybetmesinin ardından Veliaht Prensi Selman bin Hamad Al Halife'yi başbakan olarak atadı.

Bahreyn resmi ajansına göre, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Başbakan Halife bin Selman el-Halife'nin hayatını kaybetmesinin ardından Veliaht Prensi Selman bin Hamad Al Halife'yi başbakan olarak atadı. Bahreyn Kraliyet Divanı tarafından bu sabah yapılan açıklamada, 1971 yılından bu yana Bahreyn Başbakanı olan Halife bin Selman Al Halife'nin 84 yaşında ABD'deki bir hastanede hayatını kaybettiği duyurulmuştu. El-Halife'nin hayatını kaybetmesinin ardından Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, yarından itibaren 7 gün süreyle yas ilan edilmesi, bayrakların indirilmesi ve resmi dairelerde 3 günlük çalışmaların askıya alınması talimatı vermişti.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı