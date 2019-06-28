Bahreyn'den "Manama çalıştayı İsrail ile normalleşme adımı değildir" açıklaması

Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, ülkesinin başkenti Manama'daki "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının İsraille normalleşme adımı olmadığını söyledi.

Al Halife, Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonuna verdiği röportajda, "Manama çalıştayı İsrail ile normalleşme adımı değildir. Normalleşme adımları, göndere bayrak çekerek ve sınırları açarak olur." dedi.

"Yüzyılın Anlaşması hakkında hiçbir şey bilmiyoruz"

Başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bir devlet konusunda Filistin halkının haklarını desteklediklerini ifade eden Al Halife, "Filistin yönetiminin saygı duyduğumuz bir görüşü var. O da bizim duruşumuza saygı duyuyor." şeklinde konuştu.

Al Halife, "Şimdiye kadar barış için herhangi bir siyasi plan duymadık. 'Yüzyılın Anlaşması' denilen konu hakkında hiçbir şey bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

"ABD'nin tavrını takdir ediyoruz"

ABD ile İran arasındaki gerilime de değinen Al Halife, "ABD'nin İran'ın istediği askeri seçeneğe sürüklenmeyen tavrını takdir ediyoruz." diyerek bölgedeki herhangi bir askeri gerginlik durumundan Tahran yönetiminin sorumlu olduğuna işaret etti.

İsrail basınına yaptığı açıklama konusunda Filistin tarafının tepkilerine ise Al Halife, "Tutumumuzu doğrudan İsrail halkına iletmek için İsrail basınına konuştum." şeklinde cevap verdi.

Al Halife, "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayını takip eden "Times of Israel" gazetesi muhabirine çarşamba günü verdiği özel röportajda, "İsrail'in bir bölge ülkesi olarak tanınması" gerektiğini belirterek "İsrail'in, varlığını sürdürmesi gereken bir ülke olduğuna inanıyoruz. Onunla iyi ilişkilere sahip olmayı ve barış yapmayı istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

ABD öncülüğünde Bahreyn'in ev sahipliğinde düzenlenen ve çarşamba günü sona eren "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykota davet etmişti.

Filistin'in boykot çağrısına rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas katılmıştı. İsrailli yetkililer çalıştaya davet edilmezken, bu ülkeden iş insanları ve bazı gazeteciler ise toplantıya iştirak etmişti.

Kaynak: AA