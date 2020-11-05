Bahreyn'de İran bankalarından "kara para aklamakla" suçlanan 3 kişiye hapis cezası

Bahreyn'de İran bankalarından "kara para aklamakla" suçlanan 3 kişi hapis, aralarında İran Merkez Bankasının da bulunduğu bazı bankalar da para cezasına çarptırıldı.

Bahreyn'de İran bankalarından "kara para aklamakla" suçlanan 3 kişi hapis, aralarında İran Merkez Bankasının da bulunduğu bazı bankalar da para cezasına çarptırıldı.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Mali Suçlar ve Kara Para Aklama Dairesi Başkanı ve Başsavcı Nayif Yusuf Mahmud, Bahreyn El-Müstakbel Bankasından 3 yetkilinin İran'dan "kara para aklama" suçlamasıyla beşer yıl hapis ve birer milyon dinar (2 milyon 660 bin dolar) para cezasına çarptırıldığını aktardı.

Mahmud, Bahreyn Ağır Ceza Mahkemesinin ayrıca, aralarında İran Merkez Bankasının da bulunduğu bazı bankalara da birer milyon dinar para cezası verdiğini bildirdi.

Mahkemenin toplam 7 davada kestiği para cezasının 49 milyon dinarı (103 milyon 437 bin dolar) bulduğunu kaydeden Mahmud, el konulan tahvil miktarının ise 173 milyon dinar olduğunu dile getirdi.

Mahkemenin El-Müstakbel Bankası ile ilgili davada verdiği kararlar, tüm sanıklara toplam 330 milyon dinar (878 milyon dolar) para cezasının yanı sıra 323 milyon dolar tutarında tahvile el konulması ve özgürlüğü kısıtlayıcı hükümler de içeriyor.

Bahreyn Başsavcılığı daha önce yaptığı açıklamada İran Merkez Bankası'nın, Bahreyn El-Müstakbel Bankası üzerinden milyarlarca dolar kara parayı aklamayı planladığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yassine Aydi