"Bahreyn çalıştayı katılımcılarının Filistin adına konuşma yetkisi yok"

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Gazze kentinin caddeleri

Hamas yetkililerinden Muşir el-Mısri'nin basın açıklaması Hamas yetkililerinden Muşir el-Mısri, Bahreyn'in başkenti Manama'da "Refah için Barış" temasıyla düzenlenecek ekonomi çalıştayı katılımcılarının, Filistin adına konuşma hakkı ve yetkisine sahip olmadıklarını söyledi.

Gazze'de düzenlediği basın toplantısında Mısri, "Yüzyılın Anlaşması'nı ve Manama çalıştayını reddettiğimizi duyuruyoruz. Bu komployu alt edebilmek için çalışma sözü veriyoruz. Kudüs ve Filistin'in Arap kimliğini ve mültecilerin tehcir edildikleri topraklarına dönme haklarını vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Mısri, bu çalıştay üzerinden Filistin halkının davasının, "siyasi meseleden, insani meseleye dönüştürülmeye" çalışıldığını vurguladı.

Manama çalıştayının büyük bir tehlike teşkil ettiğine işaret eden Mısri, çalıştayın İslam aleminin ilkeleri ve kararlarından koparak, şüpheli ve tehlikeli projelere ve ittifaklara zemin hazırladığını belirtti.

Kaynak: AA