Bahçesine bırakılan 1'i ölü, 11 köpek yavrusu buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bahçesine bırakılan 1'i ölü, 11 köpek yavrusu buldu

02.01.2021 12:00 | Son Güncelleme: 02.01.2021 12:04
Bahçesine bırakılan 1'i ölü, 11 köpek yavrusu buldu

MARDİN'in Derik ilçesi Zeytinpınar Mahallesi'nde, kısıtlamada arılarını kontrol etmeye giden Mehmet Çekmez, bahçesindeki kovanların yanında 1'i telef olmuş 11 köpek yavrusu buldu.

MARDİN'in Derik ilçesi Zeytinpınar Mahallesi'nde, kısıtlamada arılarını kontrol etmeye giden Mehmet Çekmez, bahçesindeki kovanların yanında 1'i telef olmuş 11 köpek yavrusu buldu. Anneleri olmayan ve ölüme terk edilen köpekler Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü. 

Derik ilçesi Zeytinpınar Mahallesi'nde kısıtlama nedeniyle evinde bulunan Mehmet Çekmez, izin belgesi alarak Korta mevkisindeki arılarını kontrol etmeye gitti. Çekmez, arı kovanlarının yanında 1'i telef olmuş 11 köpek yavrusu buldu. Çevreyi araştıran Çekmez, yavru köpeklerin annesini bulamadı. Köpeklerin ölüme terk edildiğini anlayan Çekmez, Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, sağlık kontrolünün ardından yavru köpekleri alarak hayvan barınağına götürdü. 

'ÖLÜME TERK EDİLMİŞLER'Çekmez, izin belgesi alarak 5 kilometre mesafedeki arı kovanlarını kontrol etmeye geldiğini belirterek, "Gözleri daha açılmayan köpek yavrularını gördüm. 11 yavrudan 1'i ölüydü. Ölüme terk edilmişler. Belediye yetkililerine haber verdim. Sağ olsun geldiler. Yeni yıla bir umut ve bir başlangıç oldu" dedi.Barınak yetkilisi Ergül Esen de duyarlılık gösteren Çekmez'e teşekkür ederek, veteriner kontrolünün ardından köpeklerin barınakta kalacağını söyledi.

Bahçesine bırakılan 1'i ölü, 11 köpek yavrusu buldu
Bahçesine bırakılan 1'i ölü, 11 köpek yavrusu buldu
Bahçesine bırakılan 1'i ölü, 11 köpek yavrusu buldu
Bahçesine bırakılan 1'i ölü, 11 köpek yavrusu buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrullah KARAKAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Nuri İlham Aliyev Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Serdar Ortaç Yılmaz Erdoğan Cengiz Kurtoğlu İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Güven Yalçın Mesut Bakkal Sergen Yalçın Arda Kardeşler
Tüm Haberler Bursa Çocuk Yılbaşı Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bahçesine bırakılan 1'i ölü, 11 köpek yavrusu buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 12:04:02. #1.15#
title