Bahçesindeki otları yakmak isterken ormanı yakıyordu
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Bahçesindeki otları yakmak isterken ormanı yakıyordu

Bahçesindeki otları yakmak isterken ormanı yakıyordu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kişi bahçesindeki otları yakmaya çalıştığı sırada kıvılcımlar ormanlık alana sıçradı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kişi bahçesindeki otları yakmaya çalıştığı sırada kıvılcımlar ormanlık alana sıçradı. Ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ve orman ekiplerince söndürüldü.

Olay, Karasu ilçesi Limandere Mahallesi'nde bulunan Yörük tepesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bahçesindeki otları toplayarak yakmak isteyen vatandaş yangına sebep oldu. Ormanlık alanda yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Arazinin bir kısmında yangın sebebi ile hasar oluştu.

Bölgede yaşayan vatandaşlar ise duruma isyan etti. Çöp yakanların her gün orman yangını riski oluşturduğunu ifade eden mahalleli, evlerinde korkarak yaşadıklarını ifade etti. Yangını görerek durumu yetkililere bildiren Furkan Çelik adlı vatandaş, "İlk başta aşağıda vatandaş sanırım bahçesinin otlarını yakmaya çalışıyordu. Daha sonrasında yangını herhalde kontrol edemedi ve daha fazla büyüdü. İtfaiye geldi ama zorlukla müdahale etti. Kendi merasını temizlemek istediği esnada otları tutuşturduktan sonra büyüdü sanırım yangın. Birkaç kere yaşadık, insanlar bilinçsiz şekilde kendi bahçelerini temizlemek istediği esnada yangın çıkarabiliyorlar. Buna bir son vermemiz gerekiyor" dedi.

"Yangın buralara kadar ulaşabilir korkuyoruz"

Salih Çelik isimli vatandaş ise, "Burada insanlar genelde bilinçsizce ateş yakıyor ve o da rüzgarla birlikte yaz günlerinde daha da büyüyebiliyor. Birkaç kez yaşandı ama bu kadar büyüğünü hatırlamıyorum. İtfaiye müdahale etmeye çalışıyor. Burada böyle birkaç kez daha olay oldu, bunların artarak bütün ormanı kaplamasından korkuyoruz. Bu insanlar böyle yangınlarla facialara yol açabilir ama şimdiki olduğu gibi ormanı kaplayabilir. Burada da fındık ocakları var, buralara kadar rahatlıkla ulaşabilir yangın ve karşı taraftaki orman evleri de yanabilir. O yüzden biz de korkuyoruz gerçekten" diye konuştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Bahçesindeki otları yakmak isterken ormanı yakıyordu
Bahçesindeki otları yakmak isterken ormanı yakıyordu
Bahçesindeki otları yakmak isterken ormanı yakıyordu
Bahçesindeki otları yakmak isterken ormanı yakıyordu
Bahçesindeki otları yakmak isterken ormanı yakıyordu
Bahçesindeki otları yakmak isterken ormanı yakıyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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