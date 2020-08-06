Bahçesinde bulduğu ve fındık faresi sandığı hayvan bakın ne çıktı Bahçesinde bulduğu ve fındık faresi sandığı hayvan bakın ne çıktı Bahçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ağaç yediuyuru buldu görüntüsü ile fındık faresine benzeyen ağaç yediuyuru tekrar doğaya salındı Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yılın 7 ayı uyuyan, fındık faresine benzerliği...

Bahçesinde bulduğu ve fındık faresi sandığı hayvan bakın ne çıktı

Bahçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ağaç yediuyuru buldu

görüntüsü ile fındık faresine benzeyen ağaç yediuyuru tekrar doğaya salındı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yılın 7 ayı uyuyan, fındık faresine benzerliği ile bilinen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan ağaç yediuyuru (dryomys nitedula) görüldü. Ağaç yediuyuru bulan vatandaş hayvanı bir süre besledikten sonra doğaya saldı.

Ağaç yediuyuru Nizamettin Kapar isimli bir vatandaş tarafından bağ evinin bahçesinde bulundu. Hayvanı önce fareye benzeten Kapar ardından internette yaptığı araştırmada onun bir ağaç yediuyuru olduğunu gördü. Kapar sonrasında ise yaptığı araştırmada ağaç yediuyuru'nun neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu görünce durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Kurum yetkilileri Kapar'a hayvanın yaralı değilse tekrar doğaya salınabileceğini söyleyince Kapar'da bir süre hayvanı besledikten sonra doğaya geri bıraktı.

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ağaç yediuyuru'nun genellikle ormanlık alanlarda yaşadığı ve yılın 7 ayını uykuda geçirebildiği belirtildi.

Kaynak: İHA