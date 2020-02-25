Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin koronavirüs nedeniyle boşaltıldığı iddiaları yalanlandı
İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi acil servisinin koronavirüs nedeniyle boşaltıldığı iddialarına hastanenin resmi Twitter hesabından yalanlama geldi.
Bahçelievler Devlet Hastanesi,acil servisin koronavirüs nedeniyle boşaltıldığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
HASTANE İDDİALARI YALANLADI
Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Acil Servisin kapatıldığı bilgisi asılsızdır. Her zamanki gibi hastalarımıza hizmet verilmektedir" denildi.
NE OLMUŞTU?
Yüksek ateş şikayetiyle Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne başvuran bir koronavirüs şüphelisi nedeniyle hastanenin acil servisinin karantinaya alındığı ileri sürülmüştü.