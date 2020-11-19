Bahçelievler'deki tekstil atölyesi böyle patladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bahçelievler'deki tekstil atölyesi böyle patladı

19.11.2020 23:57 | Son Güncelleme: 20.11.2020 00:04
Bahçelievler'deki tekstil atölyesi böyle patladı

BAHÇELİEVLER'de tekstil atölyesinde yangın sonrasında meydana gelen patlama cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdıOlay, Perşembe gece 01.00 sıralarında Bahçelievler, Yenibosna Merkez Mahallesi Yıldırım Bayezid Caddesi üzerinde meydana geldi.

BAHÇELİEVLER'de tekstil atölyesinde yangın sonrasında meydana gelen patlama cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı

Olay, Perşembe gece 01.00 sıralarında Bahçelievler, Yenibosna Merkez Mahallesi Yıldırım Bayezid Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı bir binanın birinci katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Çıkan yangından dolayı atölye içerisinde patlama meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 2 kişi ise ambulansa alınarak çevre hastanelere kaldırıldı. 

Yaşanan patlama vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yangın çıkan atölyede bir anda patlama meydana geliyor. Patlama sonrasında büyük panik yaşanıyor.


Bahçelievler'deki tekstil atölyesi böyle patladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emin YEŞİL

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Bahçelievler'de atölyede patlama; hasarın boyutu gündüz ortaya çıktı
Son dakika haberi | Bahçelievler'de atölyede patlama; hasarın boyutu gündüz ortaya çıktı
Bahçelievler'de atölyedeki patlama kamerada
Bahçelievler'de atölyedeki patlama kamerada
Bağcılar'da tekstil atölyesinde yangın
Bağcılar'da tekstil atölyesinde yangın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kutsi Şener Şen Aydemir Akbaş Funda Eryiğit
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Abdullah Avcı Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Tüm Haberler Faiz Kasım Milli Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bahçelievler'deki tekstil atölyesi böyle patladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 00:04:49. #1.14#
title