Bahçelievler'deki gıda işletmeleri 'Güvenilir Eller Eğitimi'ni tamamladı
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Bahçelievler'deki gıda işletmeleri 'Güvenilir Eller Eğitimi'ni tamamladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bahçelievler'deki gıda işletmeleri 'Güvenilir Eller Eğitimi'ni tamamladı

Bahçelievler Belediyesi önderliğinde Güvenilir Ürün Platformu'nun düzenlediği 'Güvenilir Eller Eğitimi'ni tamamlayan işletmeler katılım belgesi almaya hak kazandı.

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Bahçelievler Belediyesi önderliğinde Güvenilir Ürün Platformu'nun düzenlediği 'Güvenilir Eller Eğitimi'ni tamamlayan işletmeler katılım belgesi almaya hak kazandı. Katılım belgeleri Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır tarafından hak sahiplerine verildi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde Covid-19 tedbirleriyle gerçekleştirilen etkinliğe, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak ve katılım belgesi almaya hak kazanan işletme sahipleri katıldı. Katılım belgesi dağıtım töreni ayrıca çevrim içi olarak canlı yayınladı.

Etkinliğe Güvenilir Ürün Platformu, gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelere özel eğitim içerikleriyle destek veriyor. Proje kapsamında çevrim içi olarak sunulan Güvenilir Eller Eğitimi ile Bahçelievler bölgesinde bulunan gıda işletmeleri eğitimlerini tamamlayarak katılım belgesi almaya hak kazandı.

"GIDA İŞLETMELERİNDEN 185 ESNAFIMIZ EĞİTİMLERİNİ TAMAMLADI"

Gıda ve suyun ülkelerin en önemli silahı olduğunu belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Pandeminin başlaması ile gıda ve suyun ülkelerin en önemli silahları olduğunu gördük. Bizim ülkemizin 7 bölgesinden bereket fışkırıyor, bunu topraktan tüketiciye en güvenilir şekilde işleyerek ulaştırabilmemiz gerekiyor. Bunların hepsi farkındalık ile başlıyor, bu bilincin yaygınlaştırılması konusunda çalışan ve bu projeyi hayata geçiren Güvenilir Ürün Platformu'na teşekkür ederim. Bahçelievler'deki işletmelerden 185 esnaf arkadaşımız bu eğitimleri tamamlayarak katılım belgesi almaya hak kazandı. Bu konuda bizlerde Bahçelievler Belediyesi olarak bu çalışmalara ara vermeden devam edeceğiz" diye konuştu.


Bahçelievler'deki gıda işletmeleri 'Güvenilir Eller Eğitimi'ni tamamladı
Bahçelievler'deki gıda işletmeleri 'Güvenilir Eller Eğitimi'ni tamamladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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