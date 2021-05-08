Son dakika haber | Bahçelievler'de yaşı küçük kişiye uyuşturucu sattırdıkları iddia edilen şüphelilere operasyon
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Son dakika haber | Bahçelievler'de yaşı küçük kişiye uyuşturucu sattırdıkları iddia edilen şüphelilere operasyon

Son dakika haber | Bahçelievler'de yaşı küçük kişiye uyuşturucu sattırdıkları iddia edilen şüphelilere operasyon
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre BAHÇELİEVLER'de yaşı küçük bir kişiye uyuşturucu satışı yaptırıldıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

BAHÇELİEVLER'de yaşı küçük bir kişiye uyuşturucu satışı yaptırıldıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı adreste 1 kilogram 395 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 

Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde yaşı küçük bir kişiye uyuşturucu madde satışı yaptırıldığı bilgisini, alan polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, gece saat 01.00 sıralarında şüphelilerin kaldığı adrese baskın düzenledi. Operasyonda, U.Ç, A.Ö, S.Ç, M.Y.T, İ.C, M.B, A.Ü. isimli 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bulunduğu adreste polis ekiplerince yapılan aramalarda, 1 kilogram 395 gram uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 910 lira, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ve 43 farklı çaplarda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

 


- İstanbul
Son dakika haber | Bahçelievler'de yaşı küçük kişiye uyuşturucu sattırdıkları iddia edilen şüphelilere operasyon
Son dakika haber | Bahçelievler'de yaşı küçük kişiye uyuşturucu sattırdıkları iddia edilen şüphelilere operasyon
Son dakika haber | Bahçelievler'de yaşı küçük kişiye uyuşturucu sattırdıkları iddia edilen şüphelilere operasyon
Son dakika haber | Bahçelievler'de yaşı küçük kişiye uyuşturucu sattırdıkları iddia edilen şüphelilere operasyon
Son dakika haber | Bahçelievler'de yaşı küçük kişiye uyuşturucu sattırdıkları iddia edilen şüphelilere operasyon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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