Bahçelievler'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bahçelievler'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Bahçelievler'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Emin İleri - Haberler | Güncel

Bahçelievler'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kilo 395 gram toz kubar ile ruhsatsız tabanca ve 43 fişek ele geçirildi.

Bahçelievler'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kilo 395 gram toz kubar ile ruhsatsız tabanca ve 43 fişek ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında, Bahçelievler Zafer Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 1 kilo 395 gram toz kubar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile farklı çaplarda 43 fişek ele geçirildi.

Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin İleri

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Aykut Erdoğdu Fahrettin Koca Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Burak Sergen Demet Akalın
Spor Muslera Mesut Özil Salih Uçan Fatih Terim Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bahçelievler'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 12:23:53. #1.15#

title