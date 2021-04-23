Bahçelievler'de silahlı kavga: 2 yaralı

Bahçelievler'de meydana gelen silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı.

Bahçelievler'de meydana gelen silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı.

Alınan bilgiye göre, müteahhitlik yapan Sadık ve Sami A. kardeşler, öğle saatlerinde kiralık ilanı asmak için Zafer Mahallesi Şelale Sokaktaki dairelerine gitti.

Bu sırada, ilanı asmaya çalışan kardeşlerle daha önce aralarında husumet bulunan binanın arsa sahibi Hakan K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından evindeki tüfeği alarak geri dönen Hakan K. husumetlilerine ateş açtı. Saldırıda Sami ve Sadık A. kardeşler yaralandı. Bunun üzerine Sadık A. da silahıyla karşılık verince, Hakan K., evine girdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kardeşler hastaneye kaldırıldı.

Polis, Hakan K'yı gözaltına alırken olaya ilişkin araştırma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok