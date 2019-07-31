Bahçelievler'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bahçelievler'de meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kemal Sunal Caddesi'nde Emir A'nın (16) kullandığı belirtilen 34 JL 2935 plakalı motosiklet devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Emir A. hayatını kaybetti, motosikletteki M. G. (15) ise yaralandı.

Emir A'nın cenazesi Bahçelievler Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, M.G. ise Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA