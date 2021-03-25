Bahçelievler'de kuyumcuya giren soyguncular sert kayaya çarptı
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Bahçelievler'de kuyumcuya giren soyguncular sert kayaya çarptı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bahçelievler'de 2 kişinin yaralandığı kuyumcu soygun girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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Bahçelievler'de 2 kişinin yaralandığı kuyumcu soygun girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kuyumcu ali topal, kendisine silah çeken soygunculara sandalye ile karşılık veriyor. Soyguncular tarafından vurulan topal, yaralı halde soyguncuları sandalye ile kovalamaya devam ediyor.

İzzet Çalışlar Caddesi'ndeki kuyumcuya geçtiğimiz salı günü gelen maskeli ve silahlı 2 şüpheli soygun girişiminde bulundu. Şüpheliler kaçarken, yaşanan arbedede kuyumcuda bulunan 2 kişi silahla yaralandı. 

Soyguncular kaçarken o anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, silahlı 2 soyguncu, Ali Topal'ın sahibi olduğu kuyumcu dükkanına giriyor. Silahlarını çeken soyguncular altınları çalmak istiyor. Ancak Ali Topal'dan hiç beklemedikleri bir hamle geliyor. Topal kendisine doğrultulan silaha rağmen, sandalyesiyle soygunculara doğru hamle yapıyor. Soyguncular, Topal'a ateş ediyor. Yaralı haldeki kuyumcu, soyguncuları sandalye ile kovalıyor. Soygunculara müdahale eden, nalburcu Şuayip Sandıkçı da bacağından yaralandı.Soygun girişimi sonrasında yaralanan kuyumcu Ali Topal ile esnaf Şuayip Sandıkçı hastaneye kaldırılarak  tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaçan soyguncuların yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

Bahçelievler'de kuyumcuya giren soyguncular sert kayaya çarptı
Bahçelievler'de kuyumcuya giren soyguncular sert kayaya çarptı
Bahçelievler'de kuyumcuya giren soyguncular sert kayaya çarptı
Bahçelievler'de kuyumcuya giren soyguncular sert kayaya çarptı
Bahçelievler'de kuyumcuya giren soyguncular sert kayaya çarptı
Bahçelievler'de kuyumcuya giren soyguncular sert kayaya çarptı
Bahçelievler'de kuyumcuya giren soyguncular sert kayaya çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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