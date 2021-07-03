Bahçelievler'de kadın şüpheli parti malzemelerini pantolonuna saklayıp, çaldı
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Bahçelievler'de kadın şüpheli parti malzemelerini pantolonuna saklayıp, çaldı

Bahçelievler'de kadın şüpheli parti malzemelerini pantolonuna saklayıp, çaldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAHÇELİEVLER'de dükkana giren 4 kadından biri, doğum günü parti malzemelerinden bir kısmını çantasına, bir kısmını da pantolonuna saklayarak çaldı.

BAHÇELİEVLER'de dükkana giren 4 kadından biri, doğum günü parti malzemelerinden bir kısmını çantasına, bir kısmını da pantolonuna saklayarak çaldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 

Olay, 1 Temmuz Perşembe günü saat 17.40 sıralarında, Yenibosna Fevzi Çakmak Mahallesi'nde parti malzemeleri satışı yapılan dükkanda meydana geldi. Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olay şöyle gelişti:

Dükkanın işletmecisi Sinan Şahin'in misafiri olduğu sırada 4 kadın içeri girdi. Kadınlardan birisi, dükkana girer girmez karşısındaki rafta bulunan kalp şeklinde mumların olduğu iki paketi çantasına koydu. Bir kişi de hem misafiriyle ilgilenen hem de telefonla iş görüşmesi yapan Sinan Şahin'in yanına giderek onu oyaladı. Diğer 3 kadın da dükkan içinde bir süre gezindi. Mumları çantasına koyan kadın, bu kez de üzerinde 'iyi ki doğdun' yazısı olan bir levhayı pantolonunun içine geçirerek, sakladı. Kadınlar ardından dışarı çıkarak uzaklaştı. Hırsızlığın ardından dükkandan çıkan kadınlardan biri, geri dönerek, kalp şeklinde mumları arkadaşına göstererek, alıp almadığını sordu. "HEPSİNİ TOPLASANIZ 80 LİRA ETMEYECEK BİR ÜRÜN"Dükkan sahibi Sinan Şahin, "Misafirim vardı. 4 bayan içeriye girdi. Aynı zamanda telefonda müşteri ile görüşüyordum. Bir tanesi beni oyalarken bir tanesi buradan çeşitli ürünleri hem çantasına hem de farklı yerlerine alıp hırsızlık yaptı. Daha önce keşif için geldiklerini düşünüyorum. Gelir gelmez ürünün yerini biliyor ve onu almaya çalışıyor. İki paket kalpli mum, iyi doğdun yazısı iki tane de gelin volkanı almışlar. Hepsini toplasanız 80 lira etmeyecek bir ürün. Amaçları nedir bilmiyorum, bir kişinin kimlik tespitleri yapıldı, diğerlerinin de çalışması yapılıyor. Hepsinden şikayetçiyim, bana verdikleri zarar 80-100 lira ufak bir rakam olabilir ama belki yarın başkasına bin lira, iki bin lira zarar verecekler." dedi.Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerinin şüpheliler üzerinde yaptığı arama çalışması devam ediyor.

- İstanbul
Bahçelievler'de kadın şüpheli parti malzemelerini pantolonuna saklayıp, çaldı
Bahçelievler'de kadın şüpheli parti malzemelerini pantolonuna saklayıp, çaldı
Bahçelievler'de kadın şüpheli parti malzemelerini pantolonuna saklayıp, çaldı
Bahçelievler'de kadın şüpheli parti malzemelerini pantolonuna saklayıp, çaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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