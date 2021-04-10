Son dakika haberleri: Bahçelievler'de iş yerinden telefon hırsızlığı kamerada
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Son dakika haberleri: Bahçelievler'de iş yerinden telefon hırsızlığı kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Bahçelievler'de iş yerinden telefon hırsızlığı kamerada

Son dakika gündem haberine göre BAHÇELİEVLER'de, iki şüpheli iş yerinden telefon çaldı.

BAHÇELİEVLER'de, iki şüpheli iş yerinden telefon çaldı. Şüphelilerden birinin gözcülük yaptığı, diğerinin ise masa üzerinde duran cep telefonunu çaldığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, 7 Nisan Çarşamba Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen iki kişi, önünden geçtikleri iş yerinde masanın üzerinde duran cep telefonunu fark etti. Biri gözcülük yaparken, diğeri açık olan kapıdan içeri girip, çalışanların içeride iş başında olduğu sırada, cep telefonunu çaldı. Şüpheli, dışarıda gözcülük yapan arkadaşıyla birlikte olay yerinden uzaklaştı. İşyeri sahibi Mine U., gelip masasına oturduğunda telefonunun yerinde olmadığını fark etti. Bir süre arayıp bulamayınca iş yerinin kamera kayıtlarını kontrol eden Mine U., telefonunun çalındığını anladı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı.

"HIRSIZLARI YAKALADIK AMA ELİMİZDEN SON ANDA KAÇTILAR"

İş yeri çalışanlarından Volkan Kaya, "İki kişi geliyorlar, bir kişi dışarıda bekliyor, ikincisi içeri giriyor. Yan tarafta üç kişi var, burasının boş olduğunu görüyor. Tek seferde telefonu alıp, çıkıp, gidiyor. Hırsızlığın olduğu gün aradık yarım saat sonra hırsızları yakaladık ama elimizden son anda kaçtılar. Telefonun değeri 9 bin liraydı" dedi.

- İstanbul
Son dakika haberleri: Bahçelievler'de iş yerinden telefon hırsızlığı kamerada
Son dakika haberleri: Bahçelievler'de iş yerinden telefon hırsızlığı kamerada
Son dakika haberleri: Bahçelievler'de iş yerinden telefon hırsızlığı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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