Bahçelievler'de çocuklar parkta karın tadını çıkardı

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı sonrası ilçe beyaza bürünürken karın tadını çocuklar çıkardı. Bahçelievler'de parka gelen çocuklar kar topu oynayarak doyasıya eğlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarısının ardından yağışlar gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkili oldu. Okulların da ara tatile girmesiyle birlikte beyaz örtüyü gören çocuklar soluğu dışarda aldı. Bahçelievler'de bulunan Şehit Güven Kösen Parkına gelen çocuklar, kardan adam yapıp kar topu oynadı. Arkadaşlarıyla birlikte ailelerinin gözetiminde oyun oynayan çocuklar parkta doyasıya eğlendi. - İSTANBUL