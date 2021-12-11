İSTANBUL-BAHÇELİEVLER'DE ALACAK-VERECEK MESELESİ CİNAYETLE BİTTİ - Haberler
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İSTANBUL-BAHÇELİEVLER'DE ALACAK-VERECEK MESELESİ CİNAYETLE BİTTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAHÇELİEVLER'de, biri lokantanın sahibi Bekir Karakuş, alacak-verecek meselesi nedeniyle lokantanın eski sahibi Ahmet Kaplan'a cadde üzerinde kurşun yağdırdı.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) - BAHÇELİEVLER'de, biri lokantanın sahibi Bekir Karakuş, alacak-verecek meselesi nedeniyle lokantanın eski sahibi Ahmet Kaplan'a cadde üzerinde kurşun yağdırdı. Tabancadan çıkan kurşunlar sonrasında ağır yaralanan Ahmet Kaplan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Bahçelievler Kızıl Elma Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Bekir Karakuş ile Ahmet Kaplan arasında lokanta sebebiyle alacak verecek meselesi vardı. Lokantanın sahibi Bekir Karakuş, lokantanın eski sahibi olan Ahmet Kaplan'ı cadde üzerinde gördü. Karakuş yanındaki silaha davranarak, Kaplan'a kuşun yağdırdıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerine kurşunlar isabet eden Kaplan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Buradaki tüm müdahalelere rağmen Ahmet Kaplan hayatını kaybetti. Polis şüpheli Bekir Karakuş'u yakalamak için çalışma başlattı.

İSTANBUL-BAHÇELİEVLER'DE ALACAK-VERECEK MESELESİ CİNAYETLE BİTTİ

İSTANBUL-BAHÇELİEVLER'DE ALACAK-VERECEK MESELESİ CİNAYETLE BİTTİ

İSTANBUL-BAHÇELİEVLER'DE ALACAK-VERECEK MESELESİ CİNAYETLE BİTTİ

İSTANBUL-BAHÇELİEVLER'DE ALACAK-VERECEK MESELESİ CİNAYETLE BİTTİ

İSTANBUL-BAHÇELİEVLER'DE ALACAK-VERECEK MESELESİ CİNAYETLE BİTTİ

İSTANBUL-BAHÇELİEVLER'DE ALACAK-VERECEK MESELESİ CİNAYETLE BİTTİ

İSTANBUL-BAHÇELİEVLER'DE ALACAK-VERECEK MESELESİ CİNAYETLE BİTTİ

İSTANBUL-BAHÇELİEVLER'DE ALACAK-VERECEK MESELESİ CİNAYETLE BİTTİ

İSTANBUL-BAHÇELİEVLER'DE ALACAK-VERECEK MESELESİ CİNAYETLE BİTTİ

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