Gaspçılar dehşet saçtı: Darbettikleri restoran sahibini 7 metre yükseklikten dereye attılar
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Gaspçılar dehşet saçtı: Darbettikleri restoran sahibini 7 metre yükseklikten dereye attılar

26.09.2020 11:20 | Son Güncelleme: 26.09.2020 12:29

İstanbul'da 4 kişi, araba alım-satımı bahanesi ile dışarı çıkardıkları bir restoran sahibini gasp etmeye çalıştıktan sonra darbederek 7 metre yükseklikten dereye attılar. Restoran sahibi ağır şekilde yaralanırken, gözaltına alınıp salıverilen zanlılar hakkında tekrar yakalama kararı çıkartıldı.

Bahçelievler'de 4 kişi bir restoran sahibini araba alım-satımı bahanesiyle dışarı çıkardıktan sonra dövüp 7 metre yükseklikten dereye attı. Restoran sahibi ağır yaralanırken, gözaltına alınıp bırakılan zanlılar için yeniden yakalama kararı çıkartıldı.

Olay, 7 Temmuz Salı günü Bahçelievler'de meydana geldi. İddiaya göre, Bahçelievler'de 4 kişi bir restoran sahibini araba alım satımı bahanesi ile dışarı çıkardı. Dışarı çıkardıkları restoran sahibinden para isteyen 4 kişi adamı darbetmeye başladı.

Gaspçılar dehşet saçtı: Darbettikleri restoran sahibini 7 metre yükseklikten dereye attılar

7 METREDEN ATTILAR

Saldırganlar daha sonra restoran sahibini yaklaşık 7 metre yükseklikten dere yatağına attı. Ağır şekilde yaralanan restoran sahibi çevredekiler tarafından çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.Restoran sahibine dehşeti yaşatan 4 saldırgandan ikisi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen saldırganlar, çıkartıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Gaspçılar dehşet saçtı: Darbettikleri restoran sahibini 7 metre yükseklikten dereye attılar

TEKRAR YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Daha sonra savcılık 2 saldırgan için yeniden yakalama kararı çıkartıldı. Saldırganların birinin yakalanması için çalışma sürerken, 1 kişinin de de askerde olduğunu öğrenildi.

Gaspçılar dehşet saçtı: Darbettikleri restoran sahibini 7 metre yükseklikten dereye attılar
Gaspçılar dehşet saçtı: Darbettikleri restoran sahibini 7 metre yükseklikten dereye attılar
Gaspçılar dehşet saçtı: Darbettikleri restoran sahibini 7 metre yükseklikten dereye attılar
Gaspçılar dehşet saçtı: Darbettikleri restoran sahibini 7 metre yükseklikten dereye attılar
Gaspçılar dehşet saçtı: Darbettikleri restoran sahibini 7 metre yükseklikten dereye attılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (14)
TAHTAKURUSU: yahu adamı döv , sonra salla at, mahkemeye çık sonra desinler ki sen serbestsin. İyi bizde öyle yapalım o zaman. Gıcık olduğumuzu birini alalım öldüresiye dövüp atalım kuyuya. Ulan bu nasıl hukuk bu nasıl hakim bu nasıl adalet bu nasıl iş bu nasıl yasama ? bu nasıl yürütme? Bütün kanunu silin abi, suçu olanı don atlet koyun şambiyele salın karadenizden. Allah versin cezasını bu kadar basit. .
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BYR: salıvermek ne yaa. salıvermek ne. onları bırakan şahıs kimin köpeği acaba
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BEYAZKAPLAN: Tiplere gel yaratıklar aynen , Memleket''in !!! Ruhuna el fatiha !!! ülke iyice zıvanadan . . .
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