Bahçelievler Belediyesi'nden Logo Tasarım Yarışması
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Bahçelievler Belediyesi'nden Logo Tasarım Yarışması

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Bahçelievler Belediyesi'nden Logo Tasarım Yarışması

BAHÇELİEVLER Belediyesi Logo Tasarım Yarışması düzenleyeceğini duyurdu.

BAHÇELİEVLER Belediyesi Logo Tasarım Yarışması düzenleyeceğini duyurdu. Düzenlenen Logo Tasarım Yarışması'nın birincisine 25 bin lira ödül verilecek. Yarışmaya son başvuru tarihi 30 Nisan olarak belirlendi.

Bahçelievler Belediyesi'nin internet sitesinden yayınlanan ayrıntılara göre; Logo Tasarım Yarışması'nda 1.'ye 25 bin lira, 2.'ye 15 bin lira, 3'ye ise 10 bin lira ödül verileceği açıkladı.

Yarışmanın jürisinde Mimar Dr. Sinan Genim, Kültür Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Başkanı Öğretim üyesi Dr. Dide Akdağ Satır, Haliç Üniversitesi Grafik Tasarım Bölüm Başkanı ve Lisansüstü Ana Sanat Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Ülkü Gezer, Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programı Başkanı Öğretim Üyesi Emin Sansarcı ve Anar Araştırma Şirketi Genel Müdürü Kemal Kaptaner bulunuyor.

BİRİNCİYE 25 BİN LİRA ÖDÜL

Logo/Amblem Yarışması sonrasında birinciye 25 bin lira, ikinciye 15 bin lira, üçüncüye 10 bin lira ödül verilecek. Üç tane mansiyon ödülü ise 2 bin lira olacak. Bahçelievler Belediyesi'nin internet sitesi 'www.benimlogom.com' adresinden ayrıntılara ulaşabilirsiniz. Yarışmaya son başvuru tarihi ise 30 Nisan.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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