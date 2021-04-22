Bahçelievler Belediyesi Anaokulu hizmete açıldı
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Bahçelievler Belediyesi Anaokulu hizmete açıldı

Bahçelievler Belediyesi Anaokulu hizmete açıldı
Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel

Bahçelievler Belediyesi tarafından eski başkanlık binasının birinci katıma yapılan Bahçelievler Belediyesi Anaokulu hizmete açıldı.

Bahçelievler Belediyesi tarafından eski başkanlık binasının birinci katıma yapılan Bahçelievler Belediyesi Anaokulu hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, seçim döneminde her mahalleyi 1 anaokulu sözü verdiklerini hatırlattı.

Bugün belediye bünyesinde ikinci anaokulunun açılışını yaptıklarını belirten Bahadır, "Üçüncüsünün yapımı Zafer Mahallesi'nde sürüyor. Bugün açtığımız anaokulumuz 3-6 yaş grubuna hizmet verecek." diye konuştu.

Bahadır, salgın koşulları nedeniyle yarı yarıya hizmet verileceğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Anaokulumuzun 782 metrekare bahçesi olan 750 metrekare alana sahip 8 eğitim sınıfı ve 3 adet yetenek atölyesi bulunuyor. Bu anaokulumuzun bir özelliği daha var. Anaokulumuz, belediyelerce açılan Milli Eğitim Bakanlığı ruhsatlı ilk anaokulu olma özelliğine sahip. Bu çok önemli bir özellik. Pandemi nedeniyle yarın sokağa çıkma yasağı olduğu için bu açılışı bugün yaptık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda böyle bir okulu hizmete açmak, çocuklara böyle güzel bir hediyede bulunmak çok güzel."

Konuşmanın ardından Bahçelievler Belediyesi Anaokulu hizmete açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer

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