Bahçeli: Rusya Türkiye'nin karşısında mevzilenmiştir

18.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:34

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni bir darbe ihtimalini dillendirmenin Türkiye'nin Suriye'ye dönmesi için yapılan hunharca bir planlama olduğunu belirterek, "Millete silah çekmeyi düşünen bulunuyorsa biliniz ki 82 milyonun kanını dökmeden bu şerefsiz tertip ve teşebbüsünde muvaffak olamayacaktır" dedi.



Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada konuşan Bahçeli, "Pentagon ve CIA'nın sponsor olduğu bir düşünce kuruluşunun yayımladığı sipariş rapor yeni bir darbe ihtimalini, Türk Silahlı Kuvvetlerinin orta kademesinin sözde rahatsızlığını adice açıklamıştır. Darbe iddiaları maalesef herkesin diline düşmüştür. Bilinmelidir ki bu kanlı ve köhne sayfa açılmamak üzere kapanmıştır. Darbeye heves edenlerin hevesleri kursaklarında değil mezarda kalacaktır." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle