Bahçeli'nin "Kendinize Dikkat Edin" Çıkışının Nedeni Tuğrul Türkeş'miş

24 Haziran seçimleri için son dönemece girilirken MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin AK Parti milletvekili adaylarına yönelik sarf ettiği sözlerin yankıları devam ediyor.

"OYUNA GELMEYİN, KENDİNİZE DİKKAT EDİN"

Bahçeli, partisinin Kayseri'deki etkinliğinde "Özellikle AKP milletvekili adayları oyuna gelmeyin. Kendinize dikkat edin, fitneye düşmeyin. İttifakımız AKP ve MHP'dir. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. MHP'yi dışlamaya gücünüz yetmeyecektir. Bunu böyle bilin" şeklindeki sözleriyle dikkatleri bir anda üzerine çekmişti.

BAHÇELİ'YE BU SÖZLERİ SÖYLETEN NEYDİ?

Bahçeli'nin sözlerinin arkasındaki en büyük nedenlerden birinin AK Partili Tuğrul Türkeş'in açıklamaları ve Anadolu'da bazı AK Partili adayların MHP aleyhine çalıştığı duyumları olduğu öğrenildi.

TÜRKEŞ NE DEMİŞTİ?

Türkeş, katıldığı bir televizyon programında "Cumhur İttifakı 24 Haziran seçimlerinden sonra sona erecek. Sayın Bahçeli, 24 Haziran sonrası AKP'nin iktidara yalnız devam edeceğinin işaretini veriyor. Bu da bize gösteriyor ki MHP de münferit olarak yoluna devam edecek" şeklinde bir değerlendirmede bulunmuştu. Türkeş'in bu sözleri Genel Merkez'de "İttifaka gölge düşürmek amacı taşıyor" şeklinde yorumlandı.

AK PARTİLİ ADAYLAR, MHP ALEYHİNE ÇALIŞMA MI BAŞLATTI?

Bahçeli'nin seçime sayılı günler kala böyle bir çıkış yapmasına neden olan bir başka etmen de özellikle Kayseri, Sivas ve Kastamonu'da AK Partili adayların MHP aleyhine çalışma başlattığı iddiasıydı.

ERDOĞAN: BU İTTİFAK KOLAY KURULMADI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'cumhur ittifakı' ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AK Partili vekil adaylarını uyararak "Kendinize dikkat edin" sözlerine "Fitne sokmak isteyenlere izin yok. Bu 'cumhur ittifakı' kolay kurulmadı" yanıtını vermişti.