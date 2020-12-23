Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" önerisine Cumhurbaşkanı Erdoğan karşı çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" önerisine Cumhurbaşkanı Erdoğan karşı çıktı

23.12.2020 09:44 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:01

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "HDP'nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır" sözlerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuda en çok bizim ağzımız yandı. Parti kapatmak yerine, kişiler üzerinden bir ceza verilecekse verilmelidir" dedi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan ve HDP'ye sert sözlerle yüklenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Adalet ve hukuk mutlak surette devreye girmeli, HDP'nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır. Yani demem odur ki, HDP'yi Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur. Bu terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır" şeklindeki sözleri siyaset gündemine bomba gibi düşmüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KARŞI ÇIKTI

Konuyla ilgili ne diyeceği merak konusu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan günler sonra suskunluğunu bozdu. Partilerin kapatılmasına karşı olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu konuda en çok bizim ağzımız yandı. Parti kapatmayı AK Parti zorlaştırdı. Bu bizim kararımız zaten. Parti kapatmak yerine, kişiler üzerinden bir ceza verilecekse verilmelidir" diye konuştu.

"PARTİ KAPATMALARIN OLUMLU SONUÇLARI GÖRÜLMEDİ"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da Bahçeli'nin sözlerine şu ifadelerle yanıt vermişti: "Türkiye milli beka meselesi olarak terörle mücadele ediyor. HDP'nin eline Türkiye partisi olmak için önemli fırsatlar geçti. Çukur eylemlerinde PKK'yı terör örgütü olarak görüyoruz diye tavır koymuş olsalardı bambaşka bir Türkiye'yi konuşuyor olabilirdik. HDP'ye 'terörle aranıza duvar örün' diyoruz. Parti kapatmalarının Türkiye'de olumlu sonuçları görülmedi"

"HDP HER TÜRLÜ BEDELİ ÖDEMEYE HAZIRDIR"

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin HDP'nin kapanmasına yönelik art arda gelen açıklamalarına, "HDP her türlü bedeli ödemeye hazırdır. HDP bir bina değil. HDP'yi nasıl kapatacaksınız? HDP'nin kapatılması için herhangi bir dayanak bulamazlar. Anayasa ve kanunları çiğneyerek yaparlarsa, bir çare bulur ve büyüyerek yolumuza devam ederiz" sözleriyle karşılık vermişti.

Bahçeli'nin 'HDP kapatılsın' önerisine Cumhurbaşkanı Erdoğan karşı çıktı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İsmail Demir Özlem Zengin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İrem Derici Burak Özçivit İbrahim Büyükak Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Samet Aybaba Ali Şansalan Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Göztepe İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" önerisine Cumhurbaşkanı Erdoğan karşı çıktı | Haberler.com Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 10:01:40. #1.15#
title