Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" önerisine Cumhurbaşkanı Erdoğan karşı çıktı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "HDP'nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır" sözlerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuda en çok bizim ağzımız yandı. Parti kapatmak yerine, kişiler üzerinden bir ceza verilecekse verilmelidir" dedi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan ve HDP'ye sert sözlerle yüklenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Adalet ve hukuk mutlak surette devreye girmeli, HDP'nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır. Yani demem odur ki, HDP'yi Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur. Bu terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır" şeklindeki sözleri siyaset gündemine bomba gibi düşmüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KARŞI ÇIKTI

Konuyla ilgili ne diyeceği merak konusu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan günler sonra suskunluğunu bozdu. Partilerin kapatılmasına karşı olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu konuda en çok bizim ağzımız yandı. Parti kapatmayı AK Parti zorlaştırdı. Bu bizim kararımız zaten. Parti kapatmak yerine, kişiler üzerinden bir ceza verilecekse verilmelidir" diye konuştu.

"PARTİ KAPATMALARIN OLUMLU SONUÇLARI GÖRÜLMEDİ"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da Bahçeli'nin sözlerine şu ifadelerle yanıt vermişti: "Türkiye milli beka meselesi olarak terörle mücadele ediyor. HDP'nin eline Türkiye partisi olmak için önemli fırsatlar geçti. Çukur eylemlerinde PKK'yı terör örgütü olarak görüyoruz diye tavır koymuş olsalardı bambaşka bir Türkiye'yi konuşuyor olabilirdik. HDP'ye 'terörle aranıza duvar örün' diyoruz. Parti kapatmalarının Türkiye'de olumlu sonuçları görülmedi"

"HDP HER TÜRLÜ BEDELİ ÖDEMEYE HAZIRDIR"

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin HDP'nin kapanmasına yönelik art arda gelen açıklamalarına, "HDP her türlü bedeli ödemeye hazırdır. HDP bir bina değil. HDP'yi nasıl kapatacaksınız? HDP'nin kapatılması için herhangi bir dayanak bulamazlar. Anayasa ve kanunları çiğneyerek yaparlarsa, bir çare bulur ve büyüyerek yolumuza devam ederiz" sözleriyle karşılık vermişti.